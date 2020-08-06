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(Özel) Vakalar artarken Taksim’de maske yine unutuldu
KORONA VİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYILARI ARTIŞ GÖSTERMESİNE RAĞMEN İSTANBUL TAKSİM’DE BAZI VATANDAŞLAR YASAK DİNLEMEYEREK MASKESİZ DOLAŞTI.
Asayiş 06.08.2020, 16:42
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Korona virüs salgınında günlük vaka sayıları artış göstermesine rağmen İstanbul Taksim’de bazı vatandaşlar yasak dinlemeyerek maskesiz dolaştı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vak’a sayısı yeniden binin üzerine çıktı. Kurban Bayramı’nın ardından vak’alar artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralının üzerinde durmasına karşın, Taksim Meydanı’nda bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, bazılarının da maskeyi uygun şekilde takmadığı görüldü. Öte yandan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri ise Taksim İstiklal Caddesi üzerinde vatandaşları uyardı.
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