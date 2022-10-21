(Özel) Uygulama noktasında polisi gören sürücü böyle kaçtı

Bursa’da trafik polislerinin uygulama noktasını gören araç sürücüsü geri manevra yaparak ters şeritten kaçtı. Dur ihtarına uymayan sürücü polisten kaçsa da cezadan kaçamadı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerinde yaşandı. Trafik polislerinin uygulama noktasını gören 34 JB plakalı aracın sürücüsü uygulamadan kaçmak için ara sokağa girdi. Burada da karşısında trafik polisini gören sürücü tam yanaştığı esnada aniden geri manevra yapıp ters şeride girdi.

Hızlıca kaçmaya başlayan sürücü polisten kurtulduğunu düşünse de cezadan kaçamadı. Uygulamadan kaçan sürücüye "ters şeride girmekten, drift yapmaktan ve dur ihtarına uymamaktan" 11 bin 500 lira ceza kesildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.