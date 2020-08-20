(Özel) Ümraniye’de zincirleme kaza kamerada
ÜMRANİYE’DE TRAFİKTE SEYİR HALİNDEYKEN ÖNÜNDEKİ ARACIN YAVAŞLAMASI SONUCU ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ, KARŞI ŞERİDE GEÇEREK KARŞI ŞERİTTEN GELEN BAŞKA BİR HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI. GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.
Ümraniye’de trafikte seyir halindeyken önündeki aracın yavaşlaması sonucu çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü, karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen başka bir hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ADZ 185 plakalı hafif ticari araç trafikte seyir halindeyken, plakası henüz belirlemeyen otomobilin yavaşlaması sonucu otomobile çarpmamak için manevra yaparak karşı şeride geçti. 06 ADZ 185 plakalı hafif ticari araç, karşı şeritten gelen 34 DS 9673 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar, çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde trafikte hızlı ilerleyen hafif ticari araç önünde olan otomobilin yavaşlaması sonucu çarpmamak için manevra yapıldıktan sonra refüjü aşarak karşı şeride geçiyor. Araç, karşı şeritten gelen bir araca çarptıktan sonra park halinde olan başka bir araca çarparak duruyor.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25