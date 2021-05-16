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(ÖZEL) Ümraniye’de şampiyonluk kutlamaları kaza ile sonuçlandı: 4 yaralı

Ümraniye’de Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak için yola çıkan gençler, seyir halinde kutlama yaparken kazaya karıştı. 3 aracın karıştığı kazada toplam 4 kişi yaralandı.

Asayiş 16.05.2021, 08:55
(ÖZEL) Ümraniye’de şampiyonluk kutlamaları kaza ile sonuçlandı: 4 yaralı

Ümraniye’de Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak için yola çıkan gençler, seyir halinde kutlama yaparken kazaya karıştı. 3 aracın karıştığı kazada toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 23.30 sıralarında Şile Otoyolu üstünde yaşandı. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak önce 34 ABC 639 plakalı araca daha sonra 34 FY 7765 plakalı araca çarptı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların tedavisini ayakta yaptı. Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken, araçlar olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.
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