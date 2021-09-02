(ÖZEL) Ümraniye’de alacak verecek tartışmasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Ümraniye’de alkollü oldukları değerlendirilen bir grup arasında çıkan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların hedefi olan bir kişi hafif yaralanırken bir kişi ağır yaralandı.

Olay, İstanbul Ümraniye’de Tavukçuyolu Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan bir grup alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi vurularak yaralandı. İsmail B. İsimli şahıs bacağına isabet eden kurşunla hafif yaralanırken, Ercan I. isimli şahıs kendisine isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şahıs olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşları Ümraniye Devlet hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay anında cadde üzerinde silah seslerini duyan vatandaş Şahan Vural, "Sanırım alkol almışlar. Aralarında çek senet davası varmış. O yüzden birbirlerine silah sıkmışlar. 2 kişi yaralı, bir tanesi üç tane mermi yemiş, bir kişi de ayağından kurşunlanmış. Ambulans aldı yaralıları hastaneye götürdü. Şu an durumlarının nasıl olduğunu bilemiyorum” dedi.