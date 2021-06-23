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(ÖZEL) Uludağ’da aç kalan ayı yerleşim yerine indi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da sezonun kapanmasının ardından aç kalan bir ayı Sarıalan’da yerleşim yerlerine indi. Çöpte yiyecek arayan ayının görüntüleri bölgede yaşayanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 23.06.2021, 09:06
(ÖZEL) Uludağ’da aç kalan ayı yerleşim yerine indi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da sezonun kapanmasının ardından aç kalan bir ayı Sarıalan’da yerleşim yerlerine indi. Çöpte yiyecek arayan ayının görüntüleri bölgede yaşayanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uludağ’da otellerin kapanmasının ardından aç kalan ayı, yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan bölgesine indi. Çöpte yiyecek arayan ayı, poşet içindeki çöpleri yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sarıalan’da daha evvel de anne ayı ve 3 yavrusu çöpleri karıştırıp karınlarını doyururken görüntülenmişti.
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