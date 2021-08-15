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(Özel) Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Başakşehir’de şoförü ile tartıştığı aracın önüne kırarak kaza yaptıran tır sürücüsü bu kadarına pes dedirtti. Tır sürücüsünün o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Asayiş 15.08.2021, 09:22
(Özel) Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Başakşehir’de şoförü ile tartıştığı aracın önüne kırarak kaza yaptıran tır sürücüsü bu kadarına pes dedirtti. Tır sürücüsünün o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir - İkitelli yolunda bir tır şoförü ile kamyonet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından peşinden gittiği aracın önüne direksiyon kıran ve kaza yapmasına neden olan tır şoförü, arkasına bile bakmadan hızla uzaklaştı. Tartıştığı kişiyi adeta ölüme sürükleyen şoförün o anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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