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(Özel) TEM’de yolun karşısına geçen kadına motosiklet çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

TEM Otoyolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kadına yolda seyir halinde olan motosikletli sürücü çarptı. Motosikletin çarptığı kadın ile sürücü yaralanırken, kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Asayiş 23.09.2021, 10:07
(Özel) TEM’de yolun karşısına geçen kadına motosiklet çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

TEM Otoyolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kadına yolda seyir halinde olan motosikletli sürücü çarptı. Motosikletin çarptığı kadın ile sürücü yaralanırken, kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, iddiaya göre, TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 EKC 103 plakalı motosiklet sürücüsü, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kadın ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken çarptığı yabancı uyruklu kadının durumunun ağır odluğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ve kadın hastaneye sevk edildi.

Yerden yatan yaralılara sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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