(Özel) Telefoncuya giren hırsızlar 100 bin liralık telefon ve aksesuar çaldı

Bursa’da telefoncu dükkanına giren hırsız, önce kilidi kırıp keşif yapıp kaçtı. Hırsız 1,5 saat sonra geri gelip 50 bin lira değerinde telefon ve elektronik eşya çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların bir ayda aynı işyerinden 100 bin liralık telefon çaldıkları öğrenildi.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Dün gece saatlerinde telefoncu dükkanına giren hırsız önce kapının kilidini kırıp içeride keşif yaptı. Bir süre içeriyi dolaşan hırsız dükkandan çıkarak gözden kayboldu. Yaklaşık 1 buçuk saat sonra geri gelen hırsız 8-10 dakika içerisinde dükkanda bulunan cep telefonu, bilgisayar, tablet, aksesuar ve kasada bulunan bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen dükkan sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoka uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan işyeri sahibi, gelen ekiplerin parmak izi ve güvenlik kamera çalışması başlattığını aktardı.

İşyerine geldiğinde tüm malzemelerinin talan edildiğini ve dükkanın dağıldığını gören işyeri sahibi Yusufcan Ender, "Dün gece başımıza geldi. Bu bir ayda ikinci kez oluyor. Güvenlik kameraları çalışıyor, içeride ve dışarıda kilitlerimiz var ama girmek isteyen hırsıza ne kadar önlem alsanız da fayda etmiyor. Pandemiden dolayı cezaevlerine alınmayan bütün hırsızlar sokaklarda dolaşıyorlar. Çok mağduruz. Bir ayda ikinci kez işyerimize girdiler ve 100 bin liraya yakın zararımız var. Dükkandan telefon, tablet, bilgisayar, aksesuar ve kasada bulunan nakit parayı çaldılar. Burası bizim dükkanımız. Evden öte mahremimiz. Burada paramızı ve kasamızı bırakmamız kadar doğal bir şey yok. Belki hırsızlar hala bu çevrede. Hırsızlar gece 3’te geliyorlar, kapının kilidini kırıyorlar. İçeriye tek başına giriyor. Dükkandaki malları tek başına götüremeyeceğini anlıyor ve dükkandan çıkıyor. Yaklaşık 1,5 saat sonra iki kişi geri geliyorlar. İçeride 8-10 dakika kadar kalıyorlar, içeride hiçbir şey bırakmadan alıp kaçıyorlar" dedi.

Polis olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.