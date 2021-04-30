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(Özel) Tam kapanmanın ilk gününde turistik sahiller boş kaldı

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçesinde vatandaşların tam kapanma tedbirlerine uyduğu gözlenirken, kolluk güçleri de özellikle sahil bölgelerinde denetimlerini artırdı. Boş kalan sahiller drone ile havadan görüntülendi.

Asayiş 30.04.2021, 14:39
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(Özel) Tam kapanmanın ilk gününde turistik sahiller boş kaldı

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçesinde vatandaşların tam kapanma tedbirlerine uyduğu gözlenirken, kolluk güçleri de özellikle sahil bölgelerinde denetimlerini artırdı. Boş kalan sahiller drone ile havadan görüntülendi.

Tam kapanma kararının uygulanmaya başladığı bugün vatandaşlar tedbirlere yoğun bir şekilde uydu. Balıkesir’in turistik plajları boş kalırken, polis güçleri bölgede denetimlerini artırdı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri özellikle Akçay sahilinde yoğun bir şekilde denetim ve devriye görevleri yapıyor. Çevik Kuvvet ekipleri boş kalan sahillerde yaşayan kuşları da unutmayarak onları besliyor.
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