banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul'da metro seferlerine ''normalleşme'' düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine ''normalleşme'' düzenlemesi
Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı
Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı
Yargıtay açıkladı: Eşinin maaşına el koyan koca şimdi yandı
Yargıtay açıkladı: Eşinin maaşına el koyan koca şimdi yandı
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?

(Özel) Tam kapanmada Aydos Ormanı’ndaki mangal eğlencesi havadan görüntülendi

Aydos Ormanı’nda tam kapanma sürecinin son gününde kararları hiçe sayarak bir araya gelen çok sayıda vatandaş, mangal yakıp, orman içerisinde yürüyüş yaptı. Pes dedirten o anlar havadan görüntülendi.

Asayiş 16.05.2021, 18:35
(Özel) Tam kapanmada Aydos Ormanı’ndaki mangal eğlencesi havadan görüntülendi

Aydos Ormanı’nda tam kapanma sürecinin son gününde kararları hiçe sayarak bir araya gelen çok sayıda vatandaş, mangal yakıp, orman içerisinde yürüyüş yaptı. Pes dedirten o anlar havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında verilen tam kapanma kararının son gününde akıllara durgunluk veren olay pes dedirtti. Aydos Ormanı’nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, çocuklarını da yanlarına alarak mangal yaptı. Mangalın yanı sıra kimi vatandaş yürüyüş yaparken kimi vatandaş ise oyunlar oynadı. Maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sokağa çıkma kısıtlamasına da uymayan vatandaşların o anları havadan görüntülendi.
Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur