banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?
Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ne silahlı baskın!
Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ne silahlı baskın!
Dolar, euro ve altında son durum
Dolar, euro ve altında son durum

(Özel) Taksim’de turistler ile satıcılar arasında tekmeli yumruklu kavga

Taksim Meydanı’nda turistler ile satıcılar arasında eksik para kavgası çıktı. Kavgada kadın ve erkekler birbirine girdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Asayiş 27.04.2021, 09:40
1
(Özel) Taksim’de turistler ile satıcılar arasında tekmeli yumruklu kavga

Taksim Meydanı’nda turistler ile satıcılar arasında eksik para kavgası çıktı. Kavgada kadın ve erkekler birbirine girdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda gerçekleşti. Bir grup turist alış veriş yaptığı satıcı ile fiyat konusunda anlaşamayınca aralarında kavga çıktı. Kavgada kadın ve erkeklerin birbirine tekmeler ve yumruklar salladığı kameraya yansıdı. Olaya çevre satıcılardan da destek geldi. Polisin olaya müdahalesi ile kavga sona erdi.
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?