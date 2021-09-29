(Özel) Suriye’de DEAŞ’ın infaz videosunda yer alan sanıkların yargılamasına devam edildi

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın bir kişiyi infaz ederken çekilen görüntülerde yer aldığı iddia edilen sanıkların ikişer kez ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın Muhammed Eş Şami isimli bir kişiyi kafasını keserek infaz ederken çekilen görüntülerde yer aldığı iddia edilen sanık İrfan Y. ile infaz talimatını verdiği iddia edilen sanık Ahmet T.’nin ikişer kez ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü. İstanbul 33.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İrfan Y. ve Ahmet T. SEGBİS ile bağlanırken, sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

‘’Videonun kurgu mu gerçek mi olduğunu kimse anlayamaz’’

Duruşmada önceki beyanlarına ek olarak beyanda bulunması istenen sanık İrfan Y., Ulusal Kriminal Büro’dan gelen raporun yetersiz kaldığını söyleyerek, "Videonun kurgu mu gerçek mi olduğunu kimse anlayamaz. Orada kesilen adam bulunur, gerçekten kesilmiş mi diye bakılır’’ ifadelerini kullandı.

"Bu ses kesinlikle bana ait değildir’’

Beyanında, videonun çekildiği tarihte İstanbul’da olduğunu ve bir dükkan işlettiğini belirten sanık Ahmet T., “Bu olaydan hiçbir şey anlamadım. Bu ses kesinlikle bana ait değildir. İrfan ile 15 dakikalık bir muhabbetimiz olmuştur. 10 yıldır aynı hattı kullanıyorum. Ben sadece dükkanımda çalıştım, çocuğumun rızkını, bursunu kazandım. 11 aydır kızımın yüzünü göremiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum’’ şeklinde konuştu.

"İnfaz edilen şahsın yaşayıp yaşamadığının sorulmasını talep ediyoruz’’

Duruşmada İrfan Y.’nin avukatı, bahsi edilen videonun kurgu olduğunu söyleyerek, "Videonun gerçek olup olmadığı tespit edilmiş ama cinayetin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesi gerekli. Şahsın boynu, bedeninden kopmuş mu kopmamış mı bunun tespitini istiyoruz. Bilirkişi raporu mutlak bir delil sunamamıştır. Bu cinayetin gerçekleştiği iddia ediliyorsa en önemli delil olan ceset nerededir? Muhammed Eş Şami isimli kişinin yaşayıp yaşamadığının sorulmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin beraat ve tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

“Masumiyetini kanıtlamaya çalışıyoruz”

Ahmet T.’nin avukatı ise, "Müvekkilim Ahmet T., diğer sanık İrfan Y.’nin beyanı üzerine tutuklanmıştır. İrfan Y., ilk celse beyanlarını değiştirmiştir. Dolayısıyla şu aşamada soyut beyanın bir geçerliliği kalmamıştır. Müvekkilim 11 aydır tutukludur. Biz adeta masumiyetini ispatlamaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı Ahmet T.’nin tahliyesini, İrfan Y.’nin tutukluluk halinin devamını istedi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki sair eksik hususların giderilmesini ve sanık Ahmet T.’nin, tutuklu kaldığı süre de göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ederken, diğer sanık İrfan Y.’nin, üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin olması nedeniyle tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet T. ile İrfan Y.’nin, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, iddianameye konu olan videodaki dış sesin Ahmet T.’ye ait olup olmadığının sorulması için Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütü DEAŞ’ın, Suriye’de Muhammed Eş Şami isimli kişiyi infaz ettiği bir video yayınlandığı, şüpheli İrfan Y. ile infaz talimatını verdiği iddia edilen şüpheli Ahmet T.’nin videoda yer aldığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli İrfan Y.’nin, ‘DEAŞ terör örgütüne üye olmak’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yargılanırken itiraflarda bulunduğu, maktul Muhammed Eş Şami’nin infaz edildiği video kaydını mahkemeye teslim ettiği ve bunun üzerine İrfan Y. hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçlarından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün rapor hazırladığı ve rapora göre şüpheli İrfan Y. ile videodaki infaz eden şahsın arasında tam uyarlık bulunduğu belirtilirken, İrfan Y.’nin savunmasında videoda görünmeyen ve infaz emrini veren kişinin Ahmet T. olduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Şüphelinin örgüt içinde ‘Ebu Nur’ kod adı olduğunun ve ‘Kerpeten Ahmet’ lakabını kullandığının anlatıldığı iddianamede, şüpheliler hakkında ‘DEAŞ terör örgütü adına gerçekleştirdikleri bu eylemi belirli bir soğukkanlılıkla ve planlayarak gerçekleştirdiklerinin görüldüğü anlaşılmıştır’ ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli İrfan Y.’nin ‘anayasayı ihlal’ ve ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, sanık Ahmet T.’nin ise ‘anayasayı ihlal’ ve ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.