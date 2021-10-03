(Özel) Sultangazi’de iki genç bahşiş almak için gelin arabasının önünü kesti

Sultangazi’de iki genç, bahşiş almak için canlarını hiçe sayarak düğün arabasının önünü kesti. Sürücünün aracı gençlerin üzerine sürme anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, trafikte ilerlemeye çalışan gelin arabasının önünü kesen iki arkadaştan birisinin aracın ilerlemesine ısrarla engel olduğu görüldü. Sürücünün ise aracı gencin üzerine sürdüğü görülen görüntüde, gençlerin hem canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attıkları gözlendi. Para alamayan gençlerin aracın camına vurup kaçması ise "bu kadarına pes" dedirtti.