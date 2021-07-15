(Özel) Sultanbeyli’de kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

İstanbul Sultanbeyli’de İSKİ’nin kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Fatih Mahallesi’nde Şalgamlı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ’nin yağmur ve atık su çalışmalarında, işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. İşçi Bilal Aşit, kanalizasyonda bağlantı yaptığı sırada göçük altında kaldı. İşçiler bir yandan göçük altında kalan arkadaşını kurtarmaya çalışırken bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmaları sonucu göçük altında kalan işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayı gören mahalle sakini Ahmet Bozkurt, “Kanalizasyon çalışmaları sırasında toprağın kayması sonucu işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı. Ayak ve kolunda kırıklar oluşmuş, geçmiş olsun” diye konuştu.