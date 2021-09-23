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(Özel) Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı

Sultangazi’de sahibinin peşine takılan kediyi sokak köpekleri kovaladı. Korkarak tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 23.09.2021, 09:30
(Özel) Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı

Sultangazi’de sahibinin peşine takılan kediyi sokak köpekleri kovaladı. Korkarak tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cebeci Mahallesi’nde yaşandı. Çocuklarını okuldan almak için evden çıkan Yıldız Gezer’in peşine kedisi de takıldı. Sokak köpeklerinin kovaladığı “Duman” isimli kedi ağaca tırmandı. Tırmandığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi kurtarmak için çözüm bulamayan Gezer, çareyi itfaiye ekiplerini aramakta buldu. Kedinin korkmaması için Gezer itfaiye eri ile birlikte sepete bindi. Sahibi Yıldız Gezer ve İtfaiye eri kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Mahalle sakinleri ise yaşananları adeta film izler gibi izledi.

Yıldız Gezer, "Kediyi kızım Elif Sare buldu, küçüktü annesi terk etmiş. Süt bile içemiyordu, zor besledik. Normalde ev kedisi, dışarıda yaşayamadığı için köpeklerden korkup ağaca tırmanmış. Çözüm bulamayınca itfaiyeden yardım istedik, sağ olsunlar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz aynı zamanda sokak kedilerini de besliyoruz. Kapımızın önünde yavru kedilerimiz de var, hayvanları seviyoruz" diye konuştu.

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