(ÖZEL) Sokağı ringe çevirdiler: Tekme tokat kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine izlediler

Arnavutköy’de parkta gezintiye çıkan bir gruptaki iki genç arasında kavga çıktı. İki genç birbirini öldüresiye döverken, arkadaşları ise "boynunu sık, kafasına vur" şekilde tezahürat tutarak onları görüntüledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Şehir Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 7-8 arkadaş dolaşmak için parka gitti. Parka giden arkadaşlardan ikisi önce ağız dalaşı yaptı sonra tekme ve yumruklarla öldüresiye birbirine saldırdı. Birbirine saldıran iki arkadaşı diğer arkadaşları ayırmak yerine cep telefonlarını çıkararak kayıt altına almaya başladı. Videoda arkadaşlarına "boynunu sık, kafasına vur" gibi tezahürat ettikleri de görüldü.