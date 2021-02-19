banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Ajdar engelli kızın annesine öyle bir cevap verdi ki...
Ajdar engelli kızın annesine öyle bir cevap verdi ki...
Ekmek zammı mahkemelik oldu
Ekmek zammı mahkemelik oldu
Prenses Latife: Babam tarafından rehin alındım
Prenses Latife: Babam tarafından rehin alındım
Telegram'dan tahvil ihracı! Hedef 1 milyar dolar...
Telegram'dan tahvil ihracı! Hedef 1 milyar dolar...
banner448

(Özel) Şişli’de esnaf genç kadının telefonunu çalan kapkaççıyı kovaladı

Şişli Kurtuluş’ta genç bir kadının cep telefonunu sokak arasında kapkaç yapan yabancı uyruklu şahsa bir esnaf önce tekme attı ardından da kovaladı. Koşarak apart bir otele sığınan kapkaççı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Esnafın kapkaççıyı kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansırken esnaf İhsan Yıldız, “Bir bayanın çığlık sesi geldi. Şahıs ta kızın telefonunu çalarak buradan koştu. Tekme attım ama düşmedi” dedi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 19.02.2021, 09:19
1
(Özel) Şişli’de esnaf genç kadının telefonunu çalan kapkaççıyı kovaladı

Şişli Kurtuluş’ta genç bir kadının cep telefonunu sokak arasında kapkaç yapan yabancı uyruklu şahsa bir esnaf önce tekme attı ardından da kovaladı. Koşarak apart bir otele sığınan kapkaççı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Esnafın kapkaççıyı kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansırken esnaf İhsan Yıldız, “Bir bayanın çığlık sesi geldi. Şahıs ta kızın telefonunu çalarak buradan koştu. Tekme attım ama düşmedi” dedi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kurtuluş’ta önceki gün saat 19.45 sıralarında yaşanan yılın ilk kapkaç olaylarından birinin zanlısı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işyerinden çıkan İ.H. isimli genç bir kız, evinin olduğu sokağa girdi. Kadın tam evine gireceği esnada arkasından yaklaşan bir şahıs, cep telefonunu kapkaç yaptı.

Önce tekme attı ardından kovaladı

Kadının çığlık atması üzerine kaçmaya başlayan şahsa, sokakta olan esnaf İhsan Yıldız tekme attı. Ancak düşmeyen şahıs koşarak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine esnaf Yıldız kapkaççıyı arkasından kovalamaya başladı. Sokak sokak kovalayan Yıldız, şahsın çıkmaz sokaktaki bir apart otele saklandığını gördü. Esnafın kapkaççıyı kovaladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bunun üzerine Yıldız, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Şişli polisi kapkaççıyı kıskıvrak yakaladı

İhbar üzerine kısa bir süre olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, esnaf İhsan Yıldız ile görüşüp şahsın yerini tespit etti. Genç kızla birlikte apart otele giden Şişli polisi, otele girerek genç kızın teşhis ettiği yabancı uyruklu A.Ş’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada ifadesi alınarak sorgulanan A.Ş. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle işlenmesi (kapkaç)" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevine teslim edildi.

“Bayanın çığlık sesi geldi, tekme attım ama düşmedi”

Olayla ilgili konuşan esnaf İhsan Yıldız, “Biz burada kapının önündeydik. Bir bayanın çığlık sesi geldi. Şahısta kızın telefonunu çalarak buradan koştu. Tekme attım ama düşmedi. Ondan sonra apart otele girmeye çalıştı. Memur arkadaşlar geldi ve şahsı orada yakaladılar. Ben kovaladım ve tekme attım. Yabancı uyruklu esmer bir şahıstı. Kadın ise koşamadı, koşacak hali yoktu. Ayakkabının biri sokakta kaldı, onu giydirdim, onu bile hatırlamıyordu. Bayan şoktaydı, sonra apart otele baktık şahsın ta kendisiydi. Sonra karakola götürdüler. Polisimizden memnunuz, çalışıyorlar. Suç oranları çok azaldı” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16