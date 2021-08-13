banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'ye 268.5 milyon token geliri
Fenerbahçe'ye 268.5 milyon token geliri
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

(Özel) Şişli Feriköy Mezarlığı’nda ceset paniği

Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı’nda çarşafa sarılı bir köpek ölüsü polis ekipleri harekete geçirdi.

Asayiş 13.08.2021, 11:25
(Özel) Şişli Feriköy Mezarlığı’nda ceset paniği

Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı’nda çarşafa sarılı bir köpek ölüsü polis ekipleri harekete geçirdi.

Olay saat 08.45 sıralarında Şişli Feriköy Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlıkta dolaşan bir vatandaş mezarlığın içerisine bırakılmış ve çarşafa sarılı halde ceset benzeri bir şey gördü. Vatandaş hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ceset benzeri şeyin etrafına güvenlik şeridi çekerek, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekipleri, çarşafın içerisinde ölü bir köpeğin olduğunu tespit etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
28°
açık