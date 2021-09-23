banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu

(Özel) Şile’de kamyonet kasasında 8 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şile’de 4’ü çocuk 8 kişinin bir kamyonetin hurda yüklü kasasında tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Asayiş 23.09.2021, 10:32
(Özel) Şile’de kamyonet kasasında 8 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şile’de 4’ü çocuk 8 kişinin bir kamyonetin hurda yüklü kasasında tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Şile’den Çekmeköy yönüne doğru seyir eden bir kamyonet sürücülerin dikkatini çekti. Hurda yüklü kamyonetin kasasındaki 4’ü çocuk 8 kişi kamyonet kasasına oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Kamyonet kasasında hurdaların yanında ve üzerinde oturarak demirlere tutunan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı. Bu sırada kamyonetin kasasında oturan kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0