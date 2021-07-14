banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
İbrahim Eren’den TRT’ye veda mesajı
İbrahim Eren’den TRT’ye veda mesajı
Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Tekirdağ'da olaya giden bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

(ÖZEL) Şile yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atıp ağaçlık alana daldı: 1 yaralı

Şile yolunda bir araç sürücüsü seyir halindeyken girdiği virajda kontrolünü kaybederek ağaçlık alana daldı. Yan yatan araçtan hafif yaralı olarak çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 14.07.2021, 09:43
(ÖZEL) Şile yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atıp ağaçlık alana daldı: 1 yaralı
banner502

Şile yolunda bir araç sürücüsü seyir halindeyken girdiği virajda kontrolünü kaybederek ağaçlık alana daldı. Yan yatan araçtan hafif yaralı olarak çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şile yolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre 34 UB 8536 plakalı Renault marka aracın sürücüsü İlknur L. Şile istikametinde ilerlerken girdiği virajda aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atıp yol çevresindeki ağaçlık alana daldı. Yan yatan araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü İlknur L. ilk yardım ekipleri tarafından Şile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501