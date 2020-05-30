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(Özel) Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA ŞİŞLİ MECİDİYEKÖY’DE POLİS EKİPLERİ DENETİM YAPTI. DENETİMLERDE POLİS İLE SİGORTALI ÇALIŞAN OLDUĞUNU İSPAT EDEMEYEN MOTOSİKLETLİ KURYE ARASINDA DA TARTIŞMA ÇIKTI.

(Özel) Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA ŞİŞLİ MECİDİYEKÖY’DE POLİS EKİPLERİ DENETİM YAPTI. DENETİMLERDE POLİS İLE SİGORTALI ÇALIŞAN OLDUĞUNU İSPAT EDEMEYEN MOTOSİKLETLİ KURYE ARASINDA DA TARTIŞMA ÇIKTI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:10
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(Özel) Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Şişli Mecidiyeköy’de polis ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde polis ile sigortalı çalışan olduğunu ispat edemeyen motosikletli kurye arasında da tartışma çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kurdukları noktalarda denetleme yaptı. Bu kapsamda Şişli Mecidiyeköy’de araçları durduran polis ekipleri, sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olan sürücülerin geçişlerine müsaade edildi. Denetime takılan bir sürücü, "Uygulamalarda memnunuz, memur arkadaşlara kolay gelsin" dedi.

Sigortalı olduğunu ispat edemeyince polisle tartıştı

Denetimlerde durdurulan bir motosikletliyi polis ekipleri izin belgesi olup olmadığını sordu. Bunun üzerine sürücü sigortalı çalışan olduğunu belirterek kuryelik yaptığını söyledi. Polis ekipleri de sigortalı olup olmadığına dair ispat göstermelerini istedi. Şahıs cep telefonu üzerinden sigortalı çalışan olduğunu ispat edemeyince polis ile arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra sigortalı çalışan olduğunu gösteren kurye yoluna devam etti.

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