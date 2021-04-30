(Özel) Sarıyer’de “saksıda hint keneviri” operasyonu

Sarıyer’de polis ekipleri zehir tacirinin evine baskın düzenledi. Baskında evin içerisinde saksıda yetiştirilen çok sayıda hint keneviri ele geçirildi. Baskın kameralara yansırken, evde yakalanarak gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Tarabya Mahallesi’nde sün bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını üzerine fiziki takibe başladı. Yapılan çalışmanın ardından ekipler dün saat 18.00 sıralarında Nazarlık Sokak’taki eve baskın düzenledi. Baskında odaları gezen ekiplerin dikkatini içerideki dolap çekti. Dolabın içerisine bakan polis, çok sayıda hint keneviri olduğunu gördü.

Saksıda Hint kenevirleri ele geçirildi

Baskında, saksı içerisinde toplamda 4 Hint keneviri ele geçirdi. Aramalara devam eden Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 13 adet bitki yetişmesine yardımcı sıvı gübre, uyuşturucu üretim düzeneği, buhar makinası, termometre, havalandırma borusu, ısı ve ışıklandırma cihazı ile ph ölçer bulundu. Baskın anı ise kameralara yansıdı. Aramaların ardından evde etkisiz hale getirilen Rıza O. (38) gözaltına alındı. Emniyette suç kaydı bulunmayan Rıza O, ifadesinin alınması ve “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan adli işlemi yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.