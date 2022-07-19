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(ÖZEL) Sarıyer’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sarıyer Büyükdere Caddesi’nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Kazada korku dolu anlar yaşayan çocuklar, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Asayiş 19.07.2022, 17:33
(ÖZEL) Sarıyer’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sarıyer Büyükdere Caddesi’nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Kazada korku dolu anlar yaşayan çocuklar, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FBV 49 plakalı otomobil seyir halindeyken, önünde sürücüsü şerit değiştirmek için yavaşlayan 07 ARH 722 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan kazada araçlarda bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Şerit değiştiren aracın içinde bulunan çocuklar şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazadan sonra korku dolu anlar yaşayan çocukları sağlık ekipleri sakinleştirdi. Hafif yaralı 2 vatandaş tedavi edilmek üzere Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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