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(Özel) Şanlıurfa’da sağanak yağış zor anlar yaşattı
ŞANLIURFA’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİ SÜRÜYOR
Asayiş 05.11.2020, 11:42
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Şanlıurfa’da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Şiddetli yağış sürücülere zor anlar yaşattı.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, mahallelerde ise su baskınları yaşandı. Vatandaşlar yağışın biraz gecikmeli başladığını ama etkili bir şekilde devam ettiğinim söyledi.
Sağanak yağış nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.
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