(Özel) Saniyeler içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada
ÜMRANİYE VE ÇEKMEKÖY'DE APARTMAN BAHÇESİNDE PARK HALİNDE DURAN MOTOSİKLETLER SANİYELER İÇERİSİNDE ÇALINDI. YAŞANAN O ANLAR İSE APARTMANLARIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Ümraniye ve Çekmeköy’de apartman bahçesinde park halinde duran motosikletler saniyeler içerisinde çalındı. Yaşanan o anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul’un Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde saniyeler içerisinde yaşanan motosiklet hırsızlığı apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olaylarda hırsızların soğukkanlı tavırları ise gözlerden kaçmadı. Çekmeköy’de, gerçekleşen motosiklet hırsızlığı geçtiğimiz günlerde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Çekmeköy’de bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan bir motosiklet, sabahın erken saatlerinde bahçeye giren ve kafalarında kask bulunan iki şahıs tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslardan birisi kapıda gözcülük yaparken diğer şahıs ise motoru saniyeler içerisinde çalışır duruma getirdi. Sonrasında gözcülük yapan şahıs çalışır durumdaki motoru bahçeden iterek çıkarttıktan sonra, hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
Çekmeköy’de yaşanan motosiklet hırsızlığının bir benzeri de Ümraniye’de meydana geldi. Ümraniye’de saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda sokağa giriş yapan şahıs etrafı kontrol ederek apartmana doğru yöneliyor. Apartman bahçesinde yer alan iki motosikletten birini gözüne kestiren şahıs soğukkanlı bir şekilde motoru yavaşça iterek apartmanın bahçesinden çıkartıyor ve gözden kayboluyor.
|İmsak
|05:58
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:12
|Yatsı
|19:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3