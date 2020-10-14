banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
"Dolusavar" cihazına büyük ilgi
Balat'taki okulda şaşırtan görüntü
Balat'taki okulda şaşırtan görüntü
'Erken seçim söz konusu değil'
'Erken seçim söz konusu değil'
'Türkiye şantaja boyun eğmez'
'Türkiye şantaja boyun eğmez'

(Özel) Sandalyeli ve kovalı “çocuğumu dövdün” kavgası

KAĞITHANE’DE BİR TAKSİCİ VE AİLESİ ÇOCUKLARINI DÖVDÜKLERİNİ İDDİA ETTİKLERİ AİLEYE SANDALYE VE KOVALARLA SALDIRDI. KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Asayiş 14.10.2020, 10:51
1
(Özel) Sandalyeli ve kovalı “çocuğumu dövdün” kavgası

Kağıthane’de bir taksici ve ailesi çocuklarını dövdüklerini iddia ettikleri aileye sandalye ve kovalarla saldırdı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz pazar günü saat 01.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi Ülkümen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adnan Çimen ve ailesi taksici Eyüp Erik ve ailesi tarafından “çocuğumuzun kolunu kırdınız” iddiasıyla saldırıya uğradı. Saldırıda Erik ve ailesi Çimen’in bulunduğu eve, kova ve sandalye fırlattı. Dakikalarca süren kavgada tehdit ve hakaretler havada uçuşurken, taksicinin fırlattığı eşyalar nedeniyle aracı da zarar gördü.

Kova ve sandalyeli kavga kamerada

Olayın ardından ertesi gün Eyüp Erik aracında zarar geldiğini söyleyerek Çimen ailesinden para teklif etti. Çimen ailesinin teklifi reddetmesi üzerine kavga yeniden alevlendi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle de kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
22°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:43
Güneş 07:08
Öğle 12:55
İkindi 16:00
Akşam 18:33
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2