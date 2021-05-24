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(Özel) Sağlık çalışanı yaralı kadını "Ağlama" diye teselli etti

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaranırken, yayaya çarpan araçtaki kadın sinir krizi geçirdi. Yaralı kadını sağlık çalışanı kadın "Ağlama" diyerek teselli etti.

Asayiş 24.05.2021, 19:01
(Özel) Sağlık çalışanı yaralı kadını "Ağlama" diye teselli etti

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaranırken, yayaya çarpan araçtaki kadın sinir krizi geçirdi. Yaralı kadını sağlık çalışanı kadın "Ağlama" diyerek teselli etti.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı’ndan Tepebaşı istikametine gitmekte olan İlkay K. (28) idaresindeki 11 EF 934 plakalı Peugeot marka otomobil, OEDAŞ önündeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan Birgül Bulanık’a (38) çarptı. Kazada yaya yaralanırken, araçtaki kadın sürücü sinir krizi geçirdi. Yaralanan Birgül Bulanık’ı sağlık çalışanı kadın "Ağlama" diyerek teselli etti. Sürücü ve yaralı farklı ambulanslarla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.
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