(Özel) Rahmi M. Koç Müzesi yetkilileri hakkında, 2 eski çalışan ’iftira’ suçlamasıyla şikayetçi oldu

Rahmi M. Koç Müzesi’nde gişe görevlisi olarak çalışırken, bilet gelirlerini çaldıkları iddia edilen ve dava açılan Arife Çiğdem Bıçakçı ile Demet Özdemir Çuhadar, beraat kararının kesinleşmesinin ardından müze yetkilileri hakkında şikayetçi oldu.

Arife Çiğdem Bıçakçı ile Demet Özdemir Çuhadar hakkında 2017 yılında bilet satış ve rezervasyon görevlisi olarak çalışırken satışlarda usulsüzlük yaptıkları ve zimmetlerinde para tuttukları iddiasıyla Rahmi M. Koç Müzesi yetkilileri tarafından dava açılmıştı. İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucu Arife Çiğdem Bıçakçı ile Demet Özdemir Çuhadar suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat etmişti.

Beraat kararı onandı

Rahmi M. Koç Müzesi’nin beraat kararına yaptığı itirazın ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21’inci Ceza Dairesi’ne gönderilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçunun sanıklar tarafından işlendiği sabit olmadığından, Rahmi M. Koç müzesi avukatlarının istinaf başvurusunu reddetti. 2 eski çalışanın avukatı Fatih Hıyamlı, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı yetkilileri hakkında şikayetçi oldu.

“Müvekkillerin üzerlerine suç isnat edilmiş ve yargılanmalarına sebebiyet verilmiştir”

Müvekkillerinin müzede uzun yıllar bilet satış personeli olarak dürüst ve onurlu bir şekilde çalıştığını şikayet dilekçesinde aktaran Hıyamlı, “Koç Holding bünyesindeki tüm kurumlarda olduğu gibi Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı için de her yıl sonu resmi denetimler yapılmakta olup eğer ortada ilgili kurum yetkililerinin belirttiği gibi güveni kötüye kullanmaya ilişkin bir tespit olması halinde Koç Holding denetmenleri yıllık denetim raporlarında tespit eder ve belirtirdi. Müzede yıllık denetimlerde müvekkillerimin üzerlerine atılı suçlamalar ile ilgili tek bir tespit ya da raporlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla müvekkillerimin üzerlerine suç isnat edilmiş ve yargılanmalarına sebebiyet verilmiştir” ifadelerini kullandı.

İftira suçundan cezalandırılmaları talep edildi

Dilekçede müvekkillerinin üzerine suç yıkılmaya çalışıldığı belirten Avukat Hıyamlı, “Müvekkillerimin sebepsiz yere soruşturma ve kovuşturma geçirdiklerinin tespit edileceğinden hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır” dedi.

Şikayet dilekçesinde, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı yetkililerinin ‘iftira’ suçundan cezalandırılması talep edildi.