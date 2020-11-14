(Özel) Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada

Pendik’te 4. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs eden kadını polis memuru son anda kurtardı. Polisin, kadını çıktığı balkondan kucaklayarak çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. İntihara teşebbüs eden bir kadın, 4. kattaki evin balkonuna çıktı. Kadının balkondan sarktığını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kadının balkonda olduğu sırada polis memurları evin kapısından içeri girdi. Balkona çıkan polislerden biri, balkon duvarında oturan kadını son anda kucaklayarak içeri aldı.

Polisin, 4. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs eden kadını kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis, kadını çıktığı balkondan kucaklayarak son anda alıyor.