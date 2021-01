(Özel) Pizzacının motosikletini böyle çaldı

Bursa’da pizzacının motosikletini çalan acemi hırsızın macerası kısa sürdü. Başka bir kuryenin attığı tekmeyle yere kapaklanan hırsız, çaldığı motosikleti bırakıp kaçtı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlamadan dolayı dışarıya çıkamayan Semih B., eve pizza siparişi verdi. Kısa sürede verilen adrese gelen pizzacı, diğer siparişlere yetişmek için motosikleti çıkmaz sokakta çalışır vaziyette bıraktı. Apartmana girdiği esnada dışardan seslerin geldiğini duyan pizzacı, motosikletini hırsız tarafından götürüldüğünü fark etti. Apartmandakilerin arka caddeden ‘Hırsız var’ diye bağırması üzerine, hırsızın peşine başka bir kurye takıldı. Kısa süre sonra çalınan motosiklete yaklaşan kurye, tekme ile hırsızı durdurdu. Çaldığı motosiklet ile yere kapaklanan hırsız olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Pizzayı sipariş verdikten sonra beklemeye başladığını belirten Semih B., “Zil çaldı. Pizzacının geldiğini görüp aşağıya indim. Pizzacı içeri girdiği gibi motor sesi geldi. Daha sonra çarpma sesi geldi. Kuryenin biraz yaşı vardı. Hemen dışarı yöneldik. Baktık motor gidiyor. O sırada da başka bir dönercinin kuryecisi gelmiş. ‘Hırsız var’ deyince o da hemen hırsızın peşine takıldı. Kısa süren kovalamaca sonucu hırsızın yanına yaklaşıp tekme attı. Motordan düşen hırsız yaya olarak kaçtı. Pizzacı da motorunu aldı. Sonra eve geldiğimde hırsızın motorla aracımıza çarptığını gördüm. Polis ekiplerine zaten haber verildi. Gerekli işlemler başlatıldı. İnşallah en kısa sürede yakalanır’’ dedi.