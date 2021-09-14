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(Özel) Pendik’te tehlikeli asker konvoyu kamerada

Pendik’te asker eğlencesi düzenleyerek konvoy yapan grup, kuralları hiçe sayarak trafikte tehlike saçtı. Trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşatan şahıslar seyir halindeyken camlardan sarkarken, tehlikeli manevralar yaparak yayaların canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 14.09.2021, 09:23
(Özel) Pendik’te tehlikeli asker konvoyu kamerada

Pendik’te asker eğlencesi düzenleyerek konvoy yapan grup, kuralları hiçe sayarak trafikte tehlike saçtı. Trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşatan şahıslar seyir halindeyken camlardan sarkarken, tehlikeli manevralar yaparak yayaların canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Pendik Kurtköy’de Ankara Caddesi üzerinde ilerleyen bir grup, dörtlüleri yaktıktan sonra kornalara basarak konvoy halinde ilçede bir süre tur attı. Zaman zaman yolu kapatarak eğlenen

şahıslar, araç camlarından sarktıktan sonra makas atarak trafikte dehşet saçtı. Asker uğurlaması esnasında konvoyda bulunan şahıslar hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Asker konvoyunda bulunan sürücüler, seyir esnasında drift de atarak trafik kurallarını ihlal etti. Tehlikeli asker uğurlama eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Dakikalarca konvoy oluşturup trafiği tehlikeye atan grup bir süre sonra gözden kayboldu.

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