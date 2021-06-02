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(Özel) Pendik’te patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Pendik’te seyir halindeki toplu taşıma otobüsüne tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 02.06.2021, 10:03
(Özel) Pendik’te patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Pendik’te seyir halindeki toplu taşıma otobüsüne tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Çamçeşme Mahallesi yan yol üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Patenli bir genç, trafikte seyir halinde olan toplu taşıma otobüsünün motor bölümünün açma halkasına tutunarak ilerledi. Otobüs farklı bir caddeye dönüş yaptığı esnada dahi araca tutunmaya devam eden genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, patenli bir gencin otobüsün arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.
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