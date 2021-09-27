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(Özel) Pendik’te kamyonete asılan vatandaşın tehlikeli yolculuğu kamerada

Pendik’te kamyonetin arkasına asılı şekilde giden vatandaşın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonet asılarak seyahat eden vatandaşın rahat tavırları ise pes dedirtti.

Asayiş 27.09.2021, 10:53
(Özel) Pendik’te kamyonete asılan vatandaşın tehlikeli yolculuğu kamerada

Pendik’te kamyonetin arkasına asılı şekilde giden vatandaşın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonet asılarak seyahat eden vatandaşın rahat tavırları ise pes dedirtti.

Pendik D-100 karayolunda bir kişi seyir halinde olan karton dolu kamyonetin arkasına asılı şekilde seyahat etti. Kamyonet sürücüsü ve kasa kısmına tutarak yolculuğuna devam eden vatandaşın rahat halleri pes dedirtti. Bir süre yolculuğa canını hiçe sayarak devam eden vatandaş kısa süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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