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(Özel) Pendik’te kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk

Pendik’te zikzaklar çizerek ilerleyen kamyonetin arkasına asılan bir kişi yürekleri ağıza getirdi. Kamyonetin kasasında korunaksız yolculuk eden başka kişilerin de bulunduğu o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Asayiş 17.06.2021, 09:32
(Özel) Pendik’te kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk

Pendik’te zikzaklar çizerek ilerleyen kamyonetin arkasına asılan bir kişi yürekleri ağıza getirdi. Kamyonetin kasasında korunaksız yolculuk eden başka kişilerin de bulunduğu o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Görenleri endişelendiren tehlikeli yolculuk Pendik’te kayda alındı. Yolda zikzak çizerek ilerleyen bir kamyonetin arkasına asılı vaziyette yolculuk eden kişi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Kasasında başka yolcuların da bulunduğu kamyonetin yavaşlamasıyla kasaya asılı halde yolculuk eden şahıs araçtan aşağı inerken o anlar seyir halindeki başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Kamyonet arkasında yolculuk ederek trafiği de tehlikeye sokan kişilerin rahat tavırları ise dikkat çekti.
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