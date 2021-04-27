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(ÖZEL)Otobüste HES kodu olmayan iki yaşlı kadın ile otobüs şoförü tartıştı

Fatih’te 35C kodlu otobüse binmek isteyen iki yaşlı kadın İstanbul Kartları HES kodu ile entegre olmadığı için otobüse binemedi. Otobüs şoförü ile sözlü tartışma yaşayan yaşlı kadınlar hastaneye gitmek istediklerini söylese de otobüs şoförü kural gereği alamayacağını söyledi.

Asayiş 27.04.2021, 14:29
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(ÖZEL)Otobüste HES kodu olmayan iki yaşlı kadın ile otobüs şoförü tartıştı

Fatih’te 35C kodlu otobüse binmek isteyen iki yaşlı kadın İstanbul Kartları HES kodu ile entegre olmadığı için otobüse binemedi. Otobüs şoförü ile sözlü tartışma yaşayan yaşlı kadınlar hastaneye gitmek istediklerini söylese de otobüs şoförü kural gereği alamayacağını söyledi.

Olay saat 12.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa da meydana geldi. İki tane yaşlı kadın hastaneye gitmek için otobüse bindi. Akbillerini bastılar ama uyarı verdi. Uyarı sonrası otobüs şoförü yaşlı kadınlara otobüse HES kodları entegre olmadığı için alamayacağını ve inmelerini istedi. HES kodlarının olduğu kağıtları göstermelerine rağmen kural gereği otobüse alamayacağını söyleyen otobüs şoförü iki yaşlı kadını otobüsten indirdi ve seferine devam etti.
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