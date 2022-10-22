(Özel) Otobüs camı yüzünde patladı, oturduğu yerden kalkamadı

Bursa’da önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran yolcu minibüsü belediye otobüsüyle çarpıştı. Minibüsün camı yolcunun yüzünde patladı. Yaralı genç kız, olayın şokuyla oturduğu yerden kalkamadı.

Kaza Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi Balibey Han otobüs duraklarında gerçekleşti. İçinde bulunan yolcularla birlikte ilerleyen 16 M 10253 plakalı yolcu minibüsü karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca 16 ADY 29 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün çamı şiddetli şekilde patladı. Minibüste yolculuk eden Sinem Yılmaz’ın yüzüne yanında oturduğu cam patladı. Şoka giren yolcu oturduğu yerden uzun süre kalkamadı. Yaralı yolcu çağrılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya yapan özel halk minibüsünün içinde yolculuk yapan bir kişi, "Yolculuk ettiğim minibüs karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca yandaki otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle camın yanında bulunan yolcu şoka girdi. Oturduğu yerden kalkamadı. Kaza biranda oldu. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı