banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

(Özel) Otobanda yürekler ağza geldi: O anlar kamerada

Bağcılar’da otobanda yolun karşısına geçen 3 genç, yürekleri ağza getirdi. Yolun ortasındaki demir bariyerlerde bir süre bekleyen gençler, yolun karşısına geçmeyi başardı. Gençlerin tehlikeliye davetiye çıkaran davranışı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Asayiş 11.10.2021, 11:37
(Özel) Otobanda yürekler ağza geldi: O anlar kamerada

Bağcılar’da otobanda yolun karşısına geçen 3 genç, yürekleri ağza getirdi. Yolun ortasındaki demir bariyerlerde bir süre bekleyen gençler, yolun karşısına geçmeyi başardı. Gençlerin tehlikeliye davetiye çıkaran davranışı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bağcılar istikameti Göztepe mevkiinde meydana geldi. Otobanda yolun karşısına geçmek isteyen 3 genç, görenleri şaşkına çevirdi. Araçların sür’atle geçtiği otobanda yolun ortasındaki demir bariyerlerde bir süre bekleyen gençler, koşarak karşıya geçmeyi başardı. Gençler yürekleri ağızlara getirirken, gençlerin tehlikeli davranışı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1