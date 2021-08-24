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(Özel) Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti
Bursa otobanında araçlarla yarışan keçi bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 24.08.2021, 09:15
Bursa otobanında araçlarla yarışan keçi bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa otobanının Görükle çıkışında araçlarla yarışan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı. Keçinin araçlarla neredeyse aynı hızda koştuğu ânlar dikkatlerden kaçmadı. O ânlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.