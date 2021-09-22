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(Özel) "Öldü" denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu

Küçükçekmece’de, balkonda kalp krizi geçiren yaşlı kadın, komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik kalp masajıyla hayata döndü.

Asayiş 22.09.2021, 12:30
(Özel) "Öldü" denilen yaşlı kadın kalp masajıyla hayata tutundu

Küçükçekmece’de, balkonda kalp krizi geçiren yaşlı kadın, komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik kalp masajıyla hayata döndü.

Olay, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Begonya Sokak’taki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katındaki balkonda yaşlı kadını hareketsiz gören komşuları, durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine gelen Ayşe Karangüney’in (70) yakınları ve sağlık ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremedi. Çilingir yardımıyla içeri giren sağlık ekipleri, balkondaki kadına kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından "öldü" denilen yaşlı kadın kalp mesajıyla hayata döndürüldü. Sandalyede otururken kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Komşularının bağırmasıyla olayı fark ettiklerini anlatan Hasan Önal, “Komşu dışarı bağırdı, dışarı çıktık. Komşu balkonda bayılmış. Ambulans çağırdık, kapı kilitlenmiş. Çilingir geldi, çıkardılar. Öldü sandılar fakat ambulans masaj yapınca, tekrar cana, geldi. Geri döndü, hastaneye kaldırıldı” dedi.

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