(Özel) Nişantaşı’nda motokuryenin çarptığı yayaya vatandaşlar yardım etti

Nişantaşı’nda sipariş yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza sonucu yaya yere savrularak yaralanırken, çevredeki vatandaşlar yaralının başına yastık koyup üstünü de montla örttü.

Kaza, geçtiğimiz 15 Nisan Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kurye sipariş yetiştirmek üzere yola çıktı. Kurye cadde üzerinde seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle yaya yere savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Biri yastık koydu diğeri montla üstünü örttü

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralının güvenliğini ve trafiğini akışını sağladı. Sağlık ekipleri beklenildiği esnada çevredeki vatandaşlar, yaralının başına yastık koydu. Diğer bir vatandaş ise üstünü montuyla örttü. Yaralıyla konuşarak sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar bir an olsun başından ayrılmadı. Bir süre sonra kazanın yaşandığı yere ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.