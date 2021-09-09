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(Özel) Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre nişanlısından ayrılan bir şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Yürekleri ağza getiren olayda, şahıs polis ekiplerince ikna edildi.

Asayiş 09.09.2021, 16:13
(Özel) Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre nişanlısından ayrılan bir şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Yürekleri ağza getiren olayda, şahıs polis ekiplerince ikna edildi.


Edinilen bilgiye göre, Gesi yolu üzerinde boş bir arazide elinde pompalı tüfekle bir şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri isminin M.D. olduğu öğrenilen genci ikna etmek için büyük çaba harcadı. Bir süre ikna çabalarına yanıt vermeyen M.D., elindeki pompalı tüfeği baş ve karnına doğrulttu. Yüreklerin ağza geldiği olayda polis ekipleri, M.D.’yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu ikna ederek tüfeği aldı. M.D., tedavi edilmek üzere hazır bulunan ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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