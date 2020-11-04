(Özel) Ne umreye gidebildiler, ne paralarını alabildiler

Bursa’da umreye gidebilmek için bir federasyonla anlaşan yüzlerce vatandaş pandemiden dolayı ne umreye gidebildi, ne de paralarını geri alabildi.

Kocaeli’nde bulunan bir federasyon uzun yıllar vatandaşları uygun fiyata umreye götürdü. Bu federasyon vasıtasıyla Bursa’dan da çok sayıda vatandaş umreye gitti. 10 ay öncede federasyonla umreye gitmek isteyen 120 kişi 400 bin lira ücret ödeyerek kayıt yaptırdı. Umreye gitmeye hazırlanan vatandaşlar pandemi ortaya çıkıp umreye gidişlerin kapatılmasıyla gidemedi. Ödedikleri paraları federasyondan geri isteyen vatandaşlar iddiaya göre 10 aydır paralarını federasyondan alamıyor. Federasyon yetkililerinin 10 aydır kendilerini oyaladığını ödemeye yapacağız deyip yapmadığını belirten 120 vatandaş mağdur olduklarını ve yetkililerden yardım bekliyor.

Bursa’da bir araya gelen mağdur vatandaşlar, "Umreye gitmek için bir federasyonla anlaştık. Buraya ödememizi yaptık pandemi çıkıp girişler kapatılınca umreye gidemedik. Gidemeyince ödediğimiz paraları geri istedik. Federasyon yetkilileri taahhüt ettikleri tarihlerde ödemelerini yapmadı. 10 aydır bizi oyalıyorlar. Biz paralarımızı alamıyoruz. Çok mağduruz Bursa’da bu şekilde mağdur olan 120 kişi var toplam 400 bin liraya yakın alacağımız var, biz paramızı istiyoruz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.