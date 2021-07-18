banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Sarıgül kongrede rahatsızlandı
Mustafa Sarıgül kongrede rahatsızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam

(Özel) Motosiklet üzerinde 4 kişilik tehlikeli yolculuk

Kağıthane’de bir ailenin iki çocuğuyla birlikte motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Asayiş 18.07.2021, 11:47
(Özel) Motosiklet üzerinde 4 kişilik tehlikeli yolculuk
banner502

Kağıthane’de bir ailenin iki çocuğuyla birlikte motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde bir motosikletin üzerinde ikisi çocuk dört kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Ailenin çocuklarını kucaklarına alarak motosiklet üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan seyahat etmeleri görenlerin de yüreklerini ağza getirdi.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501