(ÖZEL) Motosiklet kazaları güvenlik kamerasında
BEYLİKDÜZÜ VE ESENYURT İLÇELERİNDE DÜN MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZALARINDA SÜRÜCÜLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ. E-5 ÜZERİNDE MEYDANA GELEN KAZA SONRASI OLAYA SEBEBİYET VEREN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN VURDUMDUYMAZ TAVIRLARI İNSANLIK ÖLMÜŞ DEDİRTİRKEN, BAŞKA BİR KAZADA İSE SÜRÜCÜ METRELERCE SAVRULARAK PARK HALİNDEKİ BİR ARABAYA VURARAK DURABİLDİ. KAZALAR İSE GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI.
Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde dün meydana gelen motosiklet kazalarında sürücüler ölümden döndü. E-5 üzerinde meydana gelen kaza sonrası olaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünün vurdumduymaz tavırları insanlık ölmüş dedirtirken, başka bir kazada ise sürücü metrelerce savrularak park halindeki bir arabaya vurarak durabildi. Kazalar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Dün Beylikdüzü ve Esenyurt’ta meydana gelen motosiklet kazalarında sürücüler ölümden kıl payı kurtuldular. E-5 Saadetdere mevki ve Beylikdüzü Kavaklı mahallesinde meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. E-5 Saadetdere mevki’inde meydana gelen kazada ise seyir halinde ilerleyen ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motora arkadan vuran bir araba, kaza sonra yaralılar ile ilgilenmeden olay yerinden uzaklaştı. Motosiklet sürücüsünün ayağından yaralanırken, arkasında oturan arkadaşı kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Beylikdüzü’nde meydana gelen kazada ise, ara yoldan ana yola çıkan bir otomobil, seyir halinde ilerleyen motosikleti görmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü fırlayarak park halindeki bir arabaya vurarak durdu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırıldı.
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