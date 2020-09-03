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(Özel) Motosiklet hırsızlığı kamerada
ÜMRANİYE’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLET ÇALINDI. MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI KAMERALARA YANSIDI.
Asayiş 03.09.2020, 09:27
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Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde park halindeki motosiklet çalındı. Motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı.
Çakmak Mahallesi’nde motosikletli 2 şahıs, bir apartmanın otoparkında duran motosikleti çaldı. Hırsızlardan biri kendi motosikletlerinde beklerken, diğeri park halindeki motosikleti çaldı. Hırsızlar ardından iki motosikletle beraber otoparktan kaçtılar. Otoparkta yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bir başka motosiklet hırsızlığı ise Çekmeköy’de yaşandı. Akşam saatlerinde yaşanan hırsızlıkta bir şahıs, park halindeki motorun yanına geldi. Çevreyi kontrol eden şahıs, daha sonra motosiklete binerek uzaklaştı.
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