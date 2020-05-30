Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor
Yurtta hava durumu
Yurtta Hava Durumu
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı

(Özel) Moloz yüklü hafriyat kamyonu tehlike saçtı

ARNAVUTKÖY HABİPLER YOLUNDA MOLOZ YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONUNDAN YOLA DÜŞEN TAŞLAR SEYİR HALİNDE OLAN ARAÇLARIN CAMLARINA ÇARPTI. HAFRİYAT KAMYONUNUN TEHLİKE SAÇTIĞI O ANLAR SANİYE SANİYE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

(Özel) Moloz yüklü hafriyat kamyonu tehlike saçtı

ARNAVUTKÖY HABİPLER YOLUNDA MOLOZ YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONUNDAN YOLA DÜŞEN TAŞLAR SEYİR HALİNDE OLAN ARAÇLARIN CAMLARINA ÇARPTI. HAFRİYAT KAMYONUNUN TEHLİKE SAÇTIĞI O ANLAR SANİYE SANİYE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:13
0 Okunma
(Özel) Moloz yüklü hafriyat kamyonu tehlike saçtı

Arnavutköy Habipler yolunda moloz yüklü hafriyat kamyonundan yola düşen taşlar seyir halinde olan araçların camlarına çarptı. Hafriyat kamyonunun tehlike saçtığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Habipler yolunda geçtiğimiz günlerde moloz yüklü hafriyat kamyonu diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Üstüne branda çekilmeyen kamyondan yola rüzgarın da etkisiyle moloz parçaları düştü. Düşen molozlar seyir haline olan araçların camına çarptı. Bir araca isabet eden hafriyat ve kamyondan yükselen dumanlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İntihar eden kişinin borcunu aynı sektördeki kişilerden isteyen tefeciler yakalandı
İntihar eden kişinin borcunu aynı sektördeki kişilerden isteyen tefeciler yakalandı
Tavuğa çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Tavuğa çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Aynı yerde peş peşe iki trafik kazası: 5 yaralı
Aynı yerde peş peşe iki trafik kazası: 5 yaralı
Antalya’da kumar baskınına 44 bin lira ceza
Antalya’da kumar baskınına 44 bin lira ceza
Samsun’da 21 yaşındaki gence motosiklet üzerinde infaz
Samsun’da 21 yaşındaki gence motosiklet üzerinde infaz
Elazığ’da 7 yaşındaki çocuk kazaen vurularak öldü
Elazığ’da 7 yaşındaki çocuk kazaen vurularak öldü
İzmir’de yüzü maskeli 4 şahsın telefon mağazası soygunu kamerada
İzmir’de yüzü maskeli 4 şahsın telefon mağazası soygunu kamerada
Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı
Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı
Siirt’te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Siirt’te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Otomobil önünde seyreden kepçenin altına girdi: 1 ölü
Otomobil önünde seyreden kepçenin altına girdi: 1 ölü
Gece vakti evinin önüne gelen genci öldüren zanlı tutuklandı
Gece vakti evinin önüne gelen genci öldüren zanlı tutuklandı
Başkent’te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Başkent’te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Hassas burun ‘Roket’ kenevir bahçesini buldu
Hassas burun ‘Roket’ kenevir bahçesini buldu
Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı.
Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı.
Rize’de bir kadın, kocası tarafından vahşice öldürüldü
Rize’de bir kadın, kocası tarafından vahşice öldürüldü
Diyarbakır’da silahlarla ev bastılar: 1 kadın öldü
Diyarbakır’da silahlarla ev bastılar: 1 kadın öldü
4’üncü kattan düşen genç kız yaralandı
4’üncü kattan düşen genç kız yaralandı
Kazanın ardından hurdaya dönen minibüsünü bırakıp kaçtı
Kazanın ardından hurdaya dönen minibüsünü bırakıp kaçtı
Karaman’da tek katlı müstakil evde korkutan yangın: 1 yavru kedi telef oldu
Karaman’da tek katlı müstakil evde korkutan yangın: 1 yavru kedi telef oldu
Washington’da Floyd protestosu
Washington’da Floyd protestosu

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim