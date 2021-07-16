(Özel) Mezarlarına kenevir ekilen köylüler İHA’ya konuştu

Afyonkarahisar’da bir gencin anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekmesine çok şaşırdıklarını ifade eden köylüler, böyle bir olayı kimseden beklemediklerini kaydettiler.

Dazkırı ilçesine bağlı Yukarıyenice köyünde mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, Abdülkerim ve Fadime Arıkan çiftinin kabirlerinin üzerinde kenevir ekili olduğunu görünce jandarmayı aradı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye giderek inceleme başlattı. Mezarların üzerindeki 26 kök kenevir, ekipler tarafından sökülerek muhafaza altına aldı. Kenevirleri eken şahısların peşine düşen jandarma, kenevirleri ölen çiftin damadı G.G. (56) ve oğlu Ç.G.’nin (29) diktiğini tespit etti. Şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“Köyümüzde böyle bir şeyi hiç kimseden beklemiyorduk”

Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan köy sakinlerinden Burak Dilsiz, olayı duyunca çok şaşırdıklarını ve köylerinde ilk defa böyle bir olayın yaşandığını belirterek, “Böyle bir şey olmasına çok şaşırdık. Köyümüzde böyle bir şeyi hiç kimseden beklemiyorduk. Bu tür bir olayın özellikle de mezarlıkta olmasına çok üzüldük. Netice itibarı ile mezarlıkta ölülerimiz var ve olayı duymak bizleri derinden üzdü. Köy halkı olarak olay karşısında şaşkınız” diye konuştu.