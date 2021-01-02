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(Özel) Manava dadanan hırsızlar esnafı canından bezdirdi

Eyüpsultan’da yaklaşık bir yıldır bir markete dadanan hırsızlar, gece saatlerinde gelerek marketin manav bölümünden sebze ve meyve çaldı. Hırsızlar esnafı canından bezdirirken, market sahibi, “İhtiyaçları varsa biz veririz” diyerek hırsızlara seslendi. Hırsızların sebze ve meyve çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 02.01.2021, 09:17
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(Özel) Manava dadanan hırsızlar esnafı canından bezdirdi

Eyüpsultan’da yaklaşık bir yıldır bir markete dadanan hırsızlar, gece saatlerinde gelerek marketin manav bölümünden sebze ve meyve çaldı. Hırsızlar esnafı canından bezdirirken, market sahibi, “İhtiyaçları varsa biz veririz” diyerek hırsızlara seslendi. Hırsızların sebze ve meyve çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Eyüpsultan Belgin Sokak üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dökel isimli market sahibi, uzun süredir marketin manav bölümünde sürekli açık çıktığını fark etti. Sebebini bulmaya çalışan market sahibi bir sonuç elde edemedi. Bir süre sonra gece saatlerinde sokakta komşuların hırsızların manavdan sebze ve meyve çaldıklarını görerek, market sahibine bildirdi. Hırsızlık ise market sahibinin güvenlik kamerasını incelemesiyle ortaya çıktı.

Manavdan sebze ve meyve çalan hırsızlar esnafı bezdirdi

Güvenlik kamerasını izleyen market sahibi, hırsızları yakalayabilmek için takibe almaya çalıştı. Sürekli olarak hırsızlar bölgede bulunan başka iş yerlerinden de hırsızlık yapması, bölge esnafını canından bezdirdi. Hırsızlar nedeniyle esnaflar kendilerine göre tedbir alırken, dadandıkları marketten ise her ay yaklaşık 100 kilo sebze ve meyve çaldıkları belirlendi.

“Haftanın 3 günü gece gelip çuval çuval alıyorlar”

Market Sahibi Mustafa Dökel, yaşanan hırsızlık olayını anlatarak, “Her ay 100 kilo domates, 100 kilo biber açığımız çıkıyor. Biz bunu bulamadık, en son komşularımız hırsızların çaldıklarını görmüşler. Biz de kameraya baktık haftanın 3 günü gece gelip çuval çuval alıyorlar. Biz onlara bir şey yapamıyoruz. Bir sene boyunca almışlar 3 günde bir geliyorlar” dedi.

“İhtiyaçları varsa biz veririz, zaten veriyoruz”

Hırsızlara seslenen market sahibi Dökel ihtiyacı olanlara yardım ettiklerini söyleyerek, “Bu en az aldıkları, normalde komple kaldırıp gidiyorlar. En son sayım yaptık, onda fark ettik. Aylık ortalama 100 kilo domates, 100 kilo biber çalıyorlar. Karpuz zamanında karpuz çalıyorlar. İhtiyaçları varsa biz veririz zaten, ki veriyoruz da. Burada bekçi yok, aydınlatma yetersiz. Sadece biz değil, başka komşulara da giriyorlar.

Sebze ve meyve hırsızları kamerada

Hırsızların Eyüpsultan’daki bir marketin manav bölümünden hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların markete gelerek brandayı açtığı, daha sonra sebze ve meyveleri çalarak tekrar brandayı kapatıp kayıplara karıştığı görülüyor.
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