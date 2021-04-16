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(ÖZEL) Maltepe’de sokağa çıkma kısıtlamasında araba hırsızlığı güvenlik kamerasında

Maltepe’de, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen araba hırsızları gözlerine kestirdikleri bir otomobili çaldı. Rahat halleriyle pes dedirten hırsızlar önce arabayı ve sokağı inceledi, ardından aracı ittirerek çalıştırıp gözlerden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 16.04.2021, 09:36
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(ÖZEL) Maltepe’de sokağa çıkma kısıtlamasında araba hırsızlığı güvenlik kamerasında

Maltepe’de, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen araba hırsızları gözlerine kestirdikleri bir otomobili çaldı. Rahat halleriyle pes dedirten hırsızlar önce arabayı ve sokağı inceledi, ardından aracı ittirerek çalıştırıp gözlerden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 10 Nisan günü gece 02.00 sularında Maltepe’de bulunan Gülsuyu Mahallesinde gerçekleşti. Serhat Özdemir’in sahibi olduğu Tofaş marka otomobil gece yarısı hırsızların hedefi oldu. Kimliği belirsiz iki şahıs yolda park halinde olan aracı bir süre inceledikten sonra aracın bulunduğu sokağı kontrol amaçlı gezdi. Sokakta kimsenin olmadığını anlayan hırsızlar tekrar aracın yanına yöneldi. Saniyeler içinde aracın kapısını açan hırsızlar arabayı geri geri ittirerek çalıştırıp olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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